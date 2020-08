Calcio, il Dlf sceglie Boriello come allenatore degli Esordienti

Nuova avventura stavolta in panchina e non in campo per Fabrizio Boriello. Il civitavecchiese è infatti stato scelto dal Dlf Civitavecchia come nuovo allenatore degli Esordienti 2009 ma si occuperà anche della cura e gestione della scuola calcio biancoverde.

Curriculum da calciatore che non ha bisogno di presentazioni, professionista serio che ha concluso con la stagione 2019/2020 una carriera da giocatore di tutto rispetto:

– 72 presenze nella categoria SERIE D;

– 194 presenze nella categoria ECCELLENZA (3 campionati vinti)

– 234 presenze nella categoria PROMOZIONE (4 campionati vinti).

500 partite disputate contornate da ben 49 goal nel ruolo di difensore.

Personaggio di spicco e carismatico del calcio civitavecchiese, Fabrizio BORIELLO, già possessore della licenza UEFA B neanche un anno fa dichiarava alla stampa di voler intraprendere la carriera di allenatore. Boriello, quindi, ha sposato in toto la causa DLF, prendendo ufficialmente la guida degli Esordienti 2009 (uno dei gruppi di punta della società biancoverde), nonché la cura e gestione della parte che riguarda la linfa della Scuola Calcio: “i Piccoli Amici”. Un sicuro, serio e competente Istruttore qualificato, quindi, per tutti quei piccoli (2014/2015) che hanno intrapreso o vorranno intraprendere il gioco del calcio, sia nell’aspetto tecnico, sia in quello ludico e motorio.

“La Società DLF – commentano dal club biancoverde – voleva fortemente un nome ed un personaggio di spessore per questo progetto e pertanto è orgogliosa di affidarlo ad un vero professionista, il cui nome è garanzia di sicuro successo… Benvenuto, Fabrizio BORIELLO!!!”.