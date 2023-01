Il derby di Eccellenza fa risorgere il Città di Cerveteri e sprofondare il Civitavecchia. Nonostante i tanti punti di distacco in classifica al Galli in campo ci sono stati solo i padroni di casa che vincono per 3-1. Match già in discesa nella prima frazione che i vedereazzurri conducono per 2-0 grazie alle reti di Russo e Giannotti. Nella ripresa che si attendeva la forte reazione dei nerazzurri è stato smentito. Il Cerveteri ha controllato senza problemi il risultato e poi segnato il 3-0 a dieci dal termine grazie a Galluzzo. In pieno recupero l’unica rete civitavecchiese grazie a Samuele Cerroni.In bilico la panchina di Bifini.

Vittoria esterna fondamentale per il Ladispoli che si rilancia battendo per 3-0 il Falaschelavinio in uno scontro salvezza importante. Rossoblù in gol nel primo tempo con Catese e nella ripresa con Aracri e Di Curzio. Il Civitavecchia scende al terzo posto in classifica, insieme alla W3 Maccarese a quota 37, il Cerveteri sale a 20 punti e il Ladispoli è sempre terzultimo ma a quota 18.