Calcio, il derby di Eccellenza sorride al Ladispoli

Sorride il Ladispoli, mastica amaro il Civitavecchia, piange il Città di Cerveteri. Questo il bilancio che viene fuori dopo la decima giornata di rtiorno del campionato di Eccellenza. I rossoblù di Micheli si impongono per 3-1 a Cerveteri nell’atteso derby del Galli. In vantaggio vanno i padroni di casa con Pacenza ma la reazione del Ladispoli è ottima e porta alla doppietta di Toscano ed al gol di Catese. Salvezza ipotecata per il Ladispoli mentre il Cerveteri rimane invischiato nella zona playout. Grossa chance sprecata per il Civitavecchia che a Fiumicino fa solo 1-1. Cerroni risponde alla rete dei padroni di casa nel primo tempo ma i nerazzurri non riescono ad andare oltre il pari e rimangono a -5 dalla coppia al secondo posto formata da Favl Cimini e W3 Maccarese.