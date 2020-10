Calcio, il Cr Lazio dà il via libera agli allenamenti individuali

Dopo una settimana di incertezze, dubbi, attesa per quanto possibile fare realmente negli impianti sportivi, nella mattinata di oggi è arrivato il via libera agli allenamenti da parte del Cr Lazio. Il tutto avverrà senza contatto fisico tra gli atleti, nel mantenimento della distanza e nel rispetto scrupoloso delle norme anticovid. Nella parte sottostante il comunicato per intero.

In relazione alle diverse comunicazioni circolate in questi giorni sulla possibilità di svolgere o meno allenamenti in forma individuale nei centri sportivi, è pervenuto il chiarimento ufficiale direttamente dal Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, onorevole Vincenzo Spadafora: “Ritengo opportuno chiarire che nei centri sportivi e nei circoli all’aperto resta possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento” Nei chiarimenti del Dipartimento dello Sport è inoltre riportato esplicitamente che:

“Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport

di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. ”Si raccomanda, pertanto, alle società che intendano far svolgere allenamenti individuali nei propri centri sportivi di attenersi in modo scrupoloso e imprescindibile al rispetto delle suddette disposizioni. Gli allenamenti in forma individuale non sono invece consentiti in locali al chiuso, identificabili in palazzetti, palestre o pallone termostatici. Così come non è possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato”.