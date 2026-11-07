Un Civitavecchia voglioso di tornare alla vittoria torna in campo a pochi giorni dalla sconfitta con il Real San Basilio che però ha comunque regalato il passaggio del turno in Coppa Italia. I nerazzurri domani alle 11.30 faranno visita alla Boreale. Da una parte ci saranno i padroni di casa fermi a metà classifica a quota 12 e che dopo un inizio di stagione terribile si sono ripresi alternando, soprattutto in casa, grandi prestazioni a sconfitte clamorose. Dall’altra i civitavecchiesi che invece sono terzi con 19 punti ma reduci in campionato da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite in cui tra l’altro non hanno trovato la via del gol. Il Civitavecchia se non vuole rischiare di lasciar scappare il Rieti, che ospiterà la W3 Maccarese, e la Luiss, che riceverà il Colleferro, deve però a tutti i costi fare bottino pieno e rimettersi a correre come aveva fatto per diverse giornate prima dello stop con la Cavese. Per quanto riguarda la formazione soliti assenti pesanti Damiani e Tamburlani ma si spera di recuperare almeno uno tra i due under Fabbri e Spinelli.