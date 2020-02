Torna in campo dopo la bella vittoria esterna contro il Falaschelavinio il Civitavecchia. Per i nerazzurri domani pomeriggio a partire dalle ore 15 c’è l’ostacolo Anzio che sarà di scena al Tamagnini di Campo dell’Oro. Classifiche diametralmente opposte quelle che vede le due squadre sul cartellone di Eccellenza girone A. La compagine diretta da Paolo Caputo è al momento quinta a solo un punto dalla quarta piazza, mentre l’Anzio è undicesimo con soli due punti di vantaggio sui playout. L’inizio del girone di ritorno è stato spumeggiante per i nero azzurri, rispetto all’andata in cui ne aveva vinte due e pareggiate altrettante, accumulando otto punti, ha invece raccolto dieci punti vincendone tre e pareggiandone una. L’Anzio nelle prime quattro del girone di ritorno ha accumulato solo quattro punti, perdendone due, Tivoli e Aranova, pareggiando con il Cynthia e vincendo con la Corneto. Sfida che vedrà il ritorno in campo dopo la squalifica di Emiliano Leone. All’andata decise un rigore contestatissimo dato all’Anzio, che vista la classifica attuale non precluse di fatto la splendida cavalcata fatta poi dai neroazzurri fino ad oggi.

