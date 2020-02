Sarà il “Villa Claudia” di Anzio il teatro della sfida tra il Civitavecchia Calcio 1920 e il FalascheLavinio in programma domani mattina alle ore 11. L’incontro per l’occasione sarà diretto dal sig. Francesco Casini di Roma1, coadiuvato dai sig. Giulio Pancani di Roma1, primo assistente, e Daniele Tasciotti della sezione di Latina. L’andata fu un cinque a due dove regnò da una parte la maestria di Gigi Ruggiero, una quaterna che segnò in maniera indelebile la gara e non diede scampo agli avversari, e dall’altra dalla rete ospite segnata con la mano che il direttore di gara di turno convalidò senza batter ciglio. Domani sarà probabilmente tutt’altro, la Vecchia staziona stabile in sesta posizione mentre il Falasche, quartultimo, è in piena lotta salvezza. Della sfida sarà assente Leone, fermato dal giudice sportivo.

Sponsorizzato da