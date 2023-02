Calcio, il Civitavecchia vuole rialzarsi. Cerveteri e Ladispoli a caccia di conferme

Sarà una quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza molto importante per diversi fattori per le squadre locali in campo domani. Al Tamagnini, ore 15, si giocherà il fondamentale match tra Civitavecchia e Anzio. I nerazzurri, alla prima con Caputo in panchina, vengono da un brutto periodo sul piano dei risultati e devono cercare di battere la capolista per accorciare la distanza dal primo posto e non veder scappare la seconda in classifica. Dopo il successo di domenica scorsa, proprio contro il Civitavecchia, sfida esterna non semplice per il Città di Cerveteri. I verdeazzurri alle 11 faranno visita al Campus Eur che in classifica ha 3 punti in più. E continuità è quella che cerca anche il Ladispoli che riceve domani all’Angelo Sale, ore 11, l’Aurelia Antica Aurelio. Si tratta di una sfida difficile con i rossoblù terzultimi con 18 punti e gli avversari sesti a quota 31. Ma per la squadra di Castagnari vincere significherebbe tirarsi fuori dalle zone bassissime della classifica.