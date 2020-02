Trasferta insidiosa quella che attende il Civitavecchia Calcio 1920 di mister Caputo. Domani nella sesta di ritorno i nerazzurri faranno visita alla Vigor Perconti, nel match che inizierà alle ore 11. La Vecchia dopo un inizio scoppiettante del girone di ritorno, quattro vittorie e un solo pari, è in quarta posizione, mentre la Vigor Perconti, che su cinque gare ne ha pareggiate due e perse le restanti, è sestultima. Un testa coda pericoloso e zeppo di insidie. Se da una parte si chiede strada per agganciare la zona playoff, la seconda posizione dai neroazzurri è distante solo sei lunghezze, dall’altra, sul fronte romano, c’è un bisogno disperato di punti per uscire dalla zona rossa. Del trio di testa la capolista Montespaccato farà visita all’Aranova, il Tivoli, a tre punti dalla vetta, se la vedrà tra le mura amiche con il Villaba, mentre il Real Monterotondo, attardato di cinque lunghezze dalla battistrada, sarà ospite della Corneto Tarquinia. Sarà assente capitan Bevilacqua per squalifica, scattata dopo le cinque ammonizioni, con il neroazzurro che disertò anche la gara d’andata per lo stesso motivo, allora pagò il rosso di Anzio.