Calcio, il Civitavecchia vuole chiudere al meglio il 2019

Meno due al giro di boa del campionato d’Eccellenza, con il Civitavecchia Calcio 1920 di Paolo Caputo che andrà domani alle Muracciole per sfidare, ore 11, l’Aranova di Piergluigi Vigna. Per la Vecchia è la seconda gara consecutiva fuori dalle mure amiche del Tamagnini, e se ancora è indigesta quella di Guidonia col Villalba, persa in maniera rocambolesca dopo aver dominato in lungo e in largo, nel mezzo c’è stata la grande prova di coppa che ha portato invece i neroazzurri alle semifinali. Due ex in casa Aranova, la Vecchia ritroverà da un parte Tiozzo, ceduto agli inizi del mercato invernale, e dall’altra Matteo Laurato. Il Civitavecchia è avanti di una lunghezza e proviene da cinque incontri in cui ha raccolto cinque punti, l’Aranova ha perso solo l’ultimo e nelle restanti quattro le ha vinte tutte, mettendo nel carniere dodici punti. Nessun squalificato in casa neroazzurra, mentre per l’Aranova sarà assente Bussi.

