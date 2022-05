Calcio, il Civitavecchia va avanti senza Castagnari

Massimo Castagnari non è più l’allenatore del Civitavecchia. Lo ha deciso la società che con ogni probabilità a breve comunicherà il nome del nuovo tecnico.

“Il Civitavecchia Calcio 1920 – si legge nella nota della società nerazzurra – nel ringraziare mister Massimo Castagnari e il suo secondo Massimiliano Di Luca per il lavoro che hanno svolto in questa stagione in cui hanno guidato la squadra nerazzurra, lavoro culminato con la conquista di una storica vittoria della Coppa Italia di Eccellenza, comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con i due in vista della prossima stagione. La società augura a Massimo e Massimiliano le migliori fortune per il prosieguo delle proprie carriere calcistiche”.