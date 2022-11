Calcio, il Civitavecchia torna vincente. Affondano Ladispoli e Cerveteri

Nell’undicesima giornata di Eccellenza sorride il Civitavecchia. I nerazzurri, impegnati sul difficile campo dell’Astrea, hanno vinto per 2-1 grazie alle reti di Vittorini e Cerroni e rimangono al primo posto in classifica con un punto in più dell’Anzio. Ancora un ko pesante invece per Ladispoli e Città di Cerveteri. I rossoblù hanno ceduto per 2-0 al Sale contro il Centro Sportivo Primavera, con entrambe le reti siglate nel primo tempo, e non riescono a rialzare la testa dopo un periodo molto difficile. Peggio è andata al Cerveteri, travolto per 6-1 sul campo del Falaschelavinio. Nei primi minuti i verdeazzurri sembravano in buona giornata ma dopo aver subito il vantaggio dei padroni di casa alla mezz’ora c’è stata la svolta: rigore ed espulsione contro per il Cerveteri che ha poi subito nella ripresa le altre reti e segnato l’unico gol con Cobzaru.