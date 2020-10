Calcio, il Civitavecchia torna ad allenarsi

Quarantena finita e allenamenti ripresi. Il Civitavecchia torna a respirare aria di normalità. Lo fa con buona parte della prima squadra, quelli risultati negativi al tampone, mentre per i 3 positivi bisognerà ancora attendere. Oggi pomeriggio la squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi agli ordini del tecnico Paolo Caputo, dopo più di 10 giorni di stop forzato. Domenica il Civitavecchia tornerà in campo per far visita al Sant’Angelo Romano.

“Siamo contenti perché dopo dodici giorni – dichiara il presidente Patrizio Presutti – i ragazzi tornano ad allenarsi. Questo Covid rimane un problema non solo sotto l’aspetto sanitario, questo ci preme in maggior modo, ma anche per andare avanti sotto il piano sportivo. Abbiamo tanti indisponibili, la squadra si allena ma va a giocare dimezzata perché i positivi al primo tampone non sono stati ancora liberati. Fortunatamente abbiamo un settore giovanile importante e con i nostri giovani riusciremo a superare anche questo momento. Sapevamo che questa stagione sarebbe stata particolare e che dovevamo convivere anche con questo problema, sicuramente il mondo è assillato da tutto questo e noi saremo gli ultimi a lamentarci per tutto ciò. Avanti con la consapevolezza di quello che è stato e sarà in futuro, noi dalla nostra parte rispetteremo gli impegni sportivi presi con la massima serietà. Come abbiamo sempr fatto, del resto.”