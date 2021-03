Dopo mesi di stop il Civitavecchia torna finalmente in campo. Sono ripresi gli allenamenti al Tamagnini della società nerazzurra che si prepara per il nuovo inizio del campionato di Eccellenza. Si ripartirà l’11 aprile con la gara casalinga, proprio al Tamagnini, contro la Boreale. I giocatori del Civitavecchia, apparsi davvero entusiasti di tornare in campo, prima dell’inizio degli allenamenti hanno fatto il tampone risultando tutti negativi.

“Un plauso grosso alla nostra società – spiega il tecnico Paolo Caputo – per lo sforzo fatto per riprendere. Come abbiamo detto spesso questa ripresa non ci convince per le tempistiche e per la formula scelta. Ma il Civitavecchia ha un futuro roseo davanti a sè”.

“Non vedevamo davvero l’ora di tornare in campo – commenta il capitano Marco Bevilacqua – il calcio ci è mancato tantissimo. Non ci sarà tanto tempo per tornare veramente in forma ma ci adeguiamo e daremo il massimo, come sempre”.