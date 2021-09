Calcio, il Civitavecchia sfida la Pfc dei tanti ex

Secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza per il Civitavecchia. I nerazzurri faranno visita domani, ore 11, alla Polisportiva Favl Cimini nella gara in programma a Vignanello. Una sfida dall’esito incerto con Massimo Castagnari che dovrà fare a meno di diversi elementi: non saranno della gara gli infortunati Francabandiera, Pippi e Cerroni e lo squalificato Ruggiero. Dall’altra parte uno degli ex, il tecnico Scorsini, non avrà a disposizione Visone e Politanò ma ci saranno anche gli altri ex Civitavecchia Vittorini e Tabarini. Lo scorso anno sempre a settembre le due squadre si sono sfidate nel primo turno di Coppa Italia, ma al Tamagnini, e ad avere la meglio sono stati i nerazzurri ai calci di rigore. Chi vince domani accede agli ottavi di finale ma chi perde ha un’altra chance: oltre alle 12 vincenti infatti al turno successivo accederanno anche le 4 squadre individuate tra le perdenti il 2° turno adottando, nell’ordine, i seguenti criteri:

a) Maggior numero di punti conseguiti complessivamente nel 1° e 2° turno (risultato al termine dei tempi regolamentari);

b) Miglior differenza tra le reti segnate e le reti subite complessivamente nel 1° e 2° turno (non contano i tiri di rigore);

c) Minore età media dei calciatori utilizzati, nel primo e secondo turno, dall’inizio dell’incontro e per almeno un tempo di gara;

d) Sorteggio.