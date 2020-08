Calcio, il Civitavecchia saluta Roccisano

Si dividono purtroppo le strade tra il Civitavecchia Calcio 1920 e Marco Roccisano, con il forte difensore che andrà a rimpinguare per la stagione 2020/2021 la rosa del Ronciglione United di mister Del Canuto. Un passo indietro dopo la riconferma di Giugno, certamente non programmabile né voluto ma di comune accordo visto che, dopo gli incipit di metà covid in cui si parlava di un mantenimento della quota under, il cambio di date imposto dalla Lnd Lazio degli stessi ha prevalso, e indotto a percorrere questa strada. A Marco va l’arrivederci e un caloroso in bocca al lupo da parte di tutti, sperando di riaverlo a breve con il nerazzurro sulla pelle.

“Mi dispiace tantissimo, dichiara il presidente Patrizio Presutti, in pochi mesi ho conosciuto un uomo e calciatore fantastico. Con molto dispiacere siamo arrivati fin a questa scelta. Si parlava all’inizio dei classe 99 under poi, con le definitive normative in cui i 99 sono stati sostituiti dai 2000, mantenere quattro centrali di assoluto valore come li abbiamo noi, sarebbero titolari in qualunque squadra di Eccellenza, non era più percorribile. I ragazzi meritano di giocare tutti quanti e, dopo aver parlato con Marco e spiegatogli il tutto, lo abbiamo invitato a guardarsi intorno e cercare magari un’alternativa. Spero sia solo un arrivederci, molto breve, Marco è una delle persone più oneste e leali che ho conosciuto nel mondo del calcio.”