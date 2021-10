Calcio, il Civitavecchia ritrova i 3 punti

Torna alla vittoria il Civitavecchia dopo un periodo difficile sul piano dei risultati. Al Tamagnini i nerazzurri hanno vinto per 3-2 contro l’Ottavia. Gara ricca di emozioni soprattutto nel primo tempo con i padroni di casa che dopo essere andati sotto hanno avuto la forza di trovare due reti, con Panico e La Rosa, e dopo il nuovo pareggio degli ospiti di segnare il definitivo 3-2 ancora con Panico. Nella ripresa tanta sofferenza per i civitavecchiesi che però hanno tenuto un risultato importante per la classifica che li vede salire a quota 6.