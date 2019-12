L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare di aver acquisito, per questa seconda parte di stagione, le prestazioni sportive di Marco Roccisano. Il classe 90 nel passato ha indossato le maglie del Tolfa e del Civitavecchia, quest’ultima qualche anno fa, e proviene dalla Corneto in cui è stato uno degli artefici della promozione in Eccellenza. Sullo scacchiere tattico occupa la posizione di difensore. A Marco da parte della società va il più caloroso benvenuto, con l’auspicio che calchi a breve il terreno di gioco per togliersi, già da questa stagione, le più grandi soddisfazioni con la maglia nerazzurra.

“Ringrazio il Civitavecchia calcio per avermi chiamato – dichiara Marco Roccisano – e per aver creduto in me, sapendo che sto rientrando da un infortunio. Ora daro’ tutto me stesso per mettermi il prima possibile a disposizione del gruppo. È un piacere enorme poter riindossare questi colori dopo qualche anno”.

