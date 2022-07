Un altro colpo per un Civitavecchia che ha tutte le intenzioni di costruire una squadra da primissime posizioni. Era nell’aria ma adesso è arrivata l’ufficialità: la società nerazzurra ha ingaggiato il difensore Paolo Cerroni. Per lui, classe 2000 e fratello di Samuele, si tratta di un ritorno.

“L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare d’aver acquisito, per la stagione 2022/2023, le prestazioni sportive di Paolo Cerroni. Il difensore è un classe 2000 e proviene dal Rieti. Per lui il percorso calcistico è di tutto prestigio nonostante la giovanissima età. Dopo aver calcato i campi del Civitavecchia ad iniziò carriera è approdato alle giovanili della Roma, per tornare ancora al Civitavecchia ed andare subito dopo al Frosinone. Dopo di che ha giocato con Ostiamare e Rieti in serie D. Da parte del Civitavecchia Calcio va a Paolo un caloroso bentornato, con l’auspicio che si possano raggiungere con il suo apporto dei risultati prestigiosi”.