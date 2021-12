Calcio, il Civitavecchia rimonta e sale al terzo posto

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le squadre locali impegnate nella tredicesima giornata di Eccellenza. Sorride ancora il Civitavecchia che ottiene la quinta vittoria consecutiva stavolta ai danni del Campus Eur. Al Tamagnini finisce 2-1 per i nerazzurri con gli ospiti avanti al primo minuto e i civitavecchiesi che hanno rimontato nella ripresa grazie a Funari e Ruggiero. Nel finale Pippi ha sbagliato un rigore. Ottimo pareggio per il Città di Cerveteri che impatta sullo 0-0 al Galli contro la W3 Maccarese. Un punto importante e meritato contro una delle migliori formazioni di Eccellenza per il team di Ferretti. Sconfitta amara per un Ladispoli che fa harakiri. A Fiumicino i rossoblù vanno avanti di due reti grazie alla doppietta di Toscano ma nella ripresa subiscono le tre reti che ribaltano l’incontro. In classifica il Civitavecchia si porta al terzo posto a quota 26, il Ladispoli rimane a 22 e il Città di Cerveteri sale a 11 punti.