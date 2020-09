Calcio, il Civitavecchia rimonta due volte il Cerveteri. Il Ladispoli fermato in casa della Luiss

Due volte in vantaggio il Cerveteri, con Di Chiara e Mariani, e per due volte i nerazzurri hanno trovato il pareggio con Catracchia e Cerroni. Reti inviolate per il Ladispoli ospite della Luiss