Calcio, il Civitavecchia riceve il Fiumicino. Ladispoli di scena a Vignanello

Due partite importanti per diversi motivi per le squadre locali impegnate domani nel sesto turno di Eccellenza. L’unica a non scendere in campo sarà il Città di Cerveteri che riposerà.

LADISPOLI: Alle ore 11 a Vignanello si gioca una gara fondamentale per la classifica e che vedrà in campo tanti ex. La Favl Cimini riceve il Ladispoli in quella che si può definire come l’ultima spiaggia per entrambe le formazioni che devono assolutamente vincere per non perdere terreno dalla capolista Real Monterotondo Scalo. Sfida speciale per Marco Scorsini che torna da ex a Vignanello dopo la bella annata scorsa. Al momento in classifica entrambe le squadre hanno 7 punti, ma i rossoblù a differenza dei viterbesi hanno già riposato, e si trovano a -5 dalla vetta della classifica.Nel Ladispoli out Regis e Perocchi.

CIVITAVECCHIA-FIUMICINO: L’unica gara della giornata in pomeridiana, ore 16.30, e quella che per quanto riguarda la classifica conta poco ma vale tanto per altri motivi. Il Civitavecchia ospita il Fiumicino al Tamagnini nella partita che segna l’esordio in panchina di Roberto Macaluso che fino a fine stagione prenderà il posto di Paolo Caputo, da ieri nuovo responsabile delle giovanili del club nerazzurro. Una gara quella di domani con le due formazioni già lontane dalla prima piazza e in cui probabilmente si vedranno diversi giovani in campo.