Calcio, il Civitavecchia riabbraccia Nunziata

Altro ritorno in casa Civitavecchia. La società nerazzurra ha ingaggiato il portiere Luca Nunziata, nell’ultima stagione al Tolfa. Un colpo importante perchè la squadra allenata da Alessio Bifini aveva un buco in quel ruolo e potrà adesso continuare la ricerca di un estremo difensore under.

“L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 – si legge nel comunicato della società nerazzurra – è lieta di annunciare d’aver acquisito, per la stagione 2022/2023, le prestazioni sportive di Luca Nunziata. Per lui si tratta, in special modo per noi, di un graditissimo ritorno tra le fila neroazzurre. Artefice della pagina più bella scritta con la CPC 2005, era stato tra l’altro anche il portiere del primo anno del Civitavecchia di patron Presutti, Luca classe 1993, con un passato glorioso che lo ha visto indossare oltre che la maglia del Chievo Verona anche quella delle giovanili della Nazionale, proviene dal Tolfa con cui ha giocato nell’ultima stagione. A lui va il più caloroso dei bentornato, con l’auspicio che possa fregiarsi con i colori neroazzurri di altre importanti vittorie”.