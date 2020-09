Calcio, il Civitavecchia regola l’Ottavia con un secco 2-0

Ancora un passo avanti per il Civitavecchia. Dopo aver battuto la Csl Soccer, squadra di Promozione, i nerazzurri oggi hanno vinto per 2-0 al Tamagnini contro l’Ottavia. I romani giocheranno nel girone B di Eccellenza e quindi per la squadra di Caputo si può parlare di successo importante e meritato. Nel corso dei 90 minuti infatti il Civitavecchia non ha mai sofferto e ha trovato i gol con Converso nel primo tempo e Franceschi nella ripresa, sfiorando altre reti in diverse circostanze. Un deciso passo in avanti anche dal punto di vista fisico che fa ben sperare per le gare ufficiali in programma dal 20 settembre in poi.