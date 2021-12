Una partita che lascia davvero l’amaro in bocca. Il Civitavecchia perde per 2-1 al Tamagnini contro il Pomezia nell’ultima giornata d’andata di Eccellenza. Gara che ha visto i padroni di casa giocare bene ma regalare i due gol che hanno deciso il match. Dopo 30 secondi una disattenzione difensiva è costato l’1-0 segnato da Teti. Nella ripresa Pippi ha realizzato il pareggio ma a 5 dal termine un altro clamoroso svarione difensivo ha permesso a Cano di siglare il definitivo 2-1. Il 2021 si chiude male per un Civitavecchia che comunque è quarto con 29 punti a -5 dal primo posto occupato dalal Favl Cimini. Nulla è compromesso ma servirà un girone di ritorno quasi perfetto per ambire al primo posto.