Calcio, il Civitavecchia recupera col Pomezia e vuole salire ancora

Domani è il giorno della verità per il Civitavecchia. Alle 14.30 al Tamagnini i nerazzurri ricevono la visita del Pomezia, nel recupero dell’ultima giornata d’andata che doveva giocarsi giovedì scorso ed è stata rinviata a causa di alcune positività nel gruppo squadra dei pometini. Gara fondamentale in cui Ruggiero e compagni, che hanno un solo punto di distanza dagli avversari, vogliono proseguire la striscia di 6 vittorie consecutive con la possibilità di chiudere il 2021 in testa alla classifica. In caso di vittoria infatti il Civitavecchia potrebbe salire al primo posto scavalcando in un colpo solo Pomezia, W3 Maccarese e Favl Cimini, con quest’ultima che ha due punti in più e recupera anch’essa domani contro l’Ottavia. Nessun problema di formazione per il tecnico Massimo Castagnari che ritrova anche il giovane Gagliardi che ha scontato il turno di squalifica.