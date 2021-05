Si è tenuta al Tamagnini una conferenza stampa in cui tanto è stato detto per il presente e per il futuro prossimo del Civitavecchia calcio. Presenti il presidente Patrizio Presutti, il direttore sportivo Daniel D’Aponte e anche Paolo Caputo che è ufficialmente il nuovo responsabile tecnico e amministrativo del settore giovanile nerazzurro. Il suo posto come tecnico fino a fine stagione sarà preso da quello che fino a domenica scorsa era il suo vice: Roberto Macaluso. Poi da luglio un nuovo allenatore già scelto che con ogni probabilità sarà Massimo Castagnari, che ha un passato recente sia al Civitavecchia che alla Cpc. Più defilati Solimina, Bifini e Cotroneo altri papabili alla panchina nerazzurra.

“Nei due anni finora trascorsi al Civitavecchia – afferma il presidente Presutti – abbiamo fatto tante ottime cose sia per la prima squadra che per il settore giovanile. La società è sana, in rosa abbiamo tantissimi ragazzi civitavecchiesi e il settore giovanile è diventato d’elite. Adesso era il momento per Paolo Caputo di passare ad un nuovo ruolo e allo stesso tempo siamo felicissimi di vedere Macaluso, che stimiamo tantissimo, come allenatore per queste ultime partite. Con lui sarà un arrivederci perchè sono sicuro che presto tornerà a guidare la nostra squadra, ma non vogliamo bruciarlo nè affrettare i tempi. Da luglio avremo un nuovo allenatore e nella prossima stagione puntiamo in alto”.

“Sono entusiasta e motivato per il mio nuovo ruolo – spiega Caputo – mi dà grossi stimoli. Il Covid mi ha toccato particolarmente, stare mesi senza allenare mi ha fatto riflettere. Non avevo più gli stimoli giusti per ripartire dopo 25 anni da allenatore. Invece questo nuovo ruolo mi motiva nuovamente mi sento molto carico. Uno dei motivi per cui ho fatto questa scelta adesso è che lascio il Civitavecchia in ottime mani. Macaluso e Michesi sono molto seri e competenti, sono molto legato a loro e auguro le migliori fortune ad entrambi”.