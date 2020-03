Calcio, il Civitavecchia prepara la festa per il Centenario

Sarà domenica al Tamagnini, in concomitanza della gara casalinga contro la PMC, il primo appuntamento che si sono dati tifoseria e società per il festeggiamenti del Centenario della Vecchia. Cento anni di storia in cui si è toccato e vissuto a cuore aperto il professionismo, vicissitudini poi che, tra alti e bassi, hanno portato il Civitavecchia Calcio 1920 all’anno 2020.

Stagione questa in cui si è ancora in piena corsa per riassaporarle quelle gioie cosi lontane. La quarta posizione di oggi è figlia di un cammino nel girone di ritorno fenomenale, avvalorata dall’innesto di tanti giovani provenienti dal settore giovanile in prima squadra, che non darà, se fosse, la C2 degli anni belli e indimenticabili, ma potrebbe riaprire la strada verso quella serie D, del semi-professionismo, che la città di Civitavecchia non vive da anni luce.

La tifoseria della Brigata Campo dell’Oro e degli Ultras Sconvolts protagonisti assoluti in questo evento. Daranno lustro alle tribune omaggiando la Vecchia con una coreografia da mille e una notte, mentre dall’altra parte ci sarà la squadra, la società, il settore giovanile con i suoi istruttori e chiunque vorrà esserci per omaggiare un amore lungo cento anni. A fine gara un apericena organizzato dalla società sarà la degna conclusione per questo primo step del centenario. Per l’occasione l’entrata sarà a un solo Euro.