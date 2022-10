Calcio, il Civitavecchia piange Costanzo Arduini

Grave lutto nel mondo del calcio laziale. Costanzo Arduini è scomparso nelle scorse ore a causa di un male incurabile. Uomo e presidente vulcanico, dalla stagione 2015-2016 aveva preso la guida del Civitavecchia, insieme ad Ivano Iacomelli e Sandro Fabietti, portandola per due anni a buoni livelli e sfiorando, proprio nella seconda stagione, i playoff di Eccellenza. Come detto era una persona davvero vulcanica nel suo modo di fare e nel corso degli anni in nerazzurro ha cambiato diversi allenatori ma portato anche tanti calciatori di alto livello al Fattori.