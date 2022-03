Calcio, il Civitavecchia pareggia con l’Ossese. Tutto si decide al ritorno

Un pareggio che lascia qualche rimpianto per l’andamento della partita ma contro una squadra molto forte. Il Civitavecchia impatta sull’1-1 al Tamagnini contro l’Ossese nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza, fase Nazionale. A partire meglio sono stati gli ospiti che hanno squillato in un paio di occasioni dalle parti di Scaccia ma ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa. Un passaggio dalle retrovie ha perforato la difesa ospite come il burro, Cerroni si è inserito, ha saltato il portiere ed è stato steso dallo stesso, con il pallone che ha continuato la sua corsa finendo in rete. La signora Alice Gagliardi, arbitro della gara, in un primo momento sembrava voler concedere il rigore ma ha poi indicato il centrocampo assegnando l’1-0 all’attaccante civitavecchiese tra le proteste dei sardi, immotivate visto il netto fallo su Cerroni e il chiaro vantaggio concesso con il pallone in rete. In realtà poco dopo a protestare è stato il Civitavecchia che non si è visto assegnare un rigore, apparso piuttosto netto, su La Rosa. Nella ripresa la squadra di Massimo Castagnari ha fallito diverse occasioni, una clamorosa con Cerroni e poi con Pippi che su assist perfetto di Ruggiero ha colpito il palo di testa. Al minuto 32 della ripresa però la difesa nerazzurra si è persa Gueli che di testa ha realizzato l’1-1. L’Ossese ha spinto alla ricerca del gol del vantaggio, lo stesso nel finale ha fatto il Civitavecchia ma il risultato non è cambiato. Tutto rimandato a mercoledì prossimo quando al Walter Frau di Ossi si giocherà il ritorno. A Ruggiero e compagni servirà un’altra impresa: vincere o anche pareggiare ma segnando un gol, per i supplementari, o almeno due per passare il turno.