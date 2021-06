Calcio, il Civitavecchia organizza degli stage

Il primo è in programma mercoledì 7 luglio dalle 20.30 ed è riservato ai bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016

Il Civitavecchia organizza uno Stage Tecnico a titolo gratuito per i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016, andrà in scena già da mercoledì 7 Luglio a partire dalle ore 20.30. L’evento si ripeterà il mercoledì successivo, 14 Luglio, sempre a partire dalle ore 20.30. Diretto dagli Allenatori PIERO FORCELLA e GIACOMO LA ROSA, saranno presenti i calciatori della prima squadra RUGGIERO, FATARELLA e SERPIERI. Teatro dell’evento sarà il CENTRO SPORTIVO VITTORIO TAMAGNINI di Largo dei Martiri di Via Fani.

PER qualunque INFO 3285770853 (Alessio)