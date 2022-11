Quinta vittoria consecutiva per il Civitavecchia mentre finisce con un pareggio che serve a poco ad entrambe il derby tra Ladispoli e Città di Cerveteri. Si è giocata oggi la nona giornata del campionato di Eccellenza con la copertina che va nuovamente ai nerazzurri di Bifini. Ruggiero e compagni hanno infatti battuto per 3-1 in trasferta la Vis Sezze grazie ai gol di Serpieri, Samuele Cerroni e Vittorini. Successo che permette di staccare l’Aurelia Antica e portarsi in solitaria in vetta alla classifica del girone A. E’ finito invece 1-1 l’atteso derby dell’Angelo Sale. Tutto è successo nel primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa grazie a Gianotti a cui ha risposto la rete di Teti. In classifica il Ladispoli resta a quota 8 e il Cerveteri a 6 punti.