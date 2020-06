Calcio, il Civitavecchia ne conferma 9

Il Civitavecchia, nonostante il periodo difficile a causa del coronavirus, non sta con le mani in mano. Dopo la conferma per la prossima stagione del tecnico Paolo Caputo, in casa nerazzurra sono infatti arrivati ben 9 rinnovi. Fatarella, Cerroni, La Rosa, Leone, Serpieri, Ruggiero, Gravina, Bevilacqua e Funari anche nella prossima stagione giocheranno con la squadra del presidente Patrizio Presutti.

Nei prossimi giorni verranno incontrati i restanti giocatori che hanno fatto parte della rosa 2019/2020 e gli Under.