Nuovo rinforzo in attacco per il Civitavecchia, visto anche l’infortunio di Damiano e le poche scelte offensive a disposizione del tecnico Colantoni. La società nerazzurra ha ingaggiato Luca Fondi, attaccante classe 2001, arrivato ufficialmente al Tamagnini dalla Sorianese da cui si è svincolato poche ore fa. Sarà subito a disposizione per l’importante sfida d’alta classifica di domenica contro la Luiss.