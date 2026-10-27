Nuovo rinforzo in attacco per il Civitavecchia, visto anche l’infortunio di Damiano e le poche scelte offensive a disposizione del tecnico Colantoni. La società nerazzurra ha ingaggiato Luca Fondi, attaccante classe 2001, arrivato ufficialmente al Tamagnini dalla Sorianese da cui si è svincolato poche ore fa. Sarà subito a disposizione per l’importante sfida d’alta classifica di domenica contro la Luiss.
“Noi Luca lo ricordiamo molto bene – spiegano dalla società civitavecchiese – dopo il gol fantastico da metà campo che lo scorso aprile realizzò proprio contro di noi. Benvenuto in nerazzurro, Luca! Siamo certi che darai un contributo essenziale al nostro reparto offensivo”.