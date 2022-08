Calcio, il Civitavecchia ha il suo giovane portiere: arriva Sarracino

Dopo settimane di minuziosa ricerca il Civitavecchia ha scelto il portiere che farà, con ogni probabilità, il titolare. Si tratta di Giovanni Sarracino, giovanissimo classe 2004 ma con alle spalle già esperienze importanti. L’estremo difensore campano proviene dalla Casertana e ha militato anche nel Foggia in serie C.

“L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare d’aver acquisito le prestazioni sportive di Giovanni Sarracino. Nello scacchiere tattico Sarracino, portiere classe 2004, andrà ad affiancare Luca Nunziata e Christian Giustiniani, completando così il reparto dei portieri. Proveniente dalla Casertana, ex tra le altre di Foggia (collezionando 2 panchine in C contro Bari e Juve Stabia), e appunto Casertana in Serie D, seppur di giovanissima età ha mostrato affidabilità in un ruolo particolare e di primaria importanza per la stagione da affrontare. Certi di aver portato un’altra “eccellenza” diamo a Giovanni il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio che si possa fregiare con i colori neroazzurri di altre importanti vittorie”.