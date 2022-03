Calcio, il Civitavecchia fa la manita all’Astrea con un super Bersaglia

Cinque gol esterni per continuare a credere nei playoff. Un super Civitavecchia supera l’Astrea e mette in mostra il giovane Bersaglia. A Roma a prendersi la scena è il classe 2004 che segna una doppietta e trascina i nerazzurri al successo esterno nel recupero del campionato di Eccellenza. Botta e risposta tra le due squadre nel primo tempo con i civitavecchiesi prima sotto per 1-0 e poi avanti grazie a Funari e Bersaglia. Nella ripresa Giuntoli sigla il 2-2 ma subito Cerroni e poi ancora Bersaglia e Ruggiero fissano il risultato sul 5-2 finale. Successo importante, il secondo consecutivo, che consente di credere ancora nei playoff adesso lontani 5 punti.