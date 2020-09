Il Civitavecchia ne rifila tre al Ronciglione e fa tre su tre nelle amichevoli precampionato. Catracchia, due volte, e Pastorelli regolano la compagine di Iacomini e company. Ultime battute amichevoli, oggi sarà la volta del Canale Monterano alle 18.30, poi testa al primo impegno ufficiale. Primo tempo di chiara marca nerazzurra, con la Vecchia che gestisce praticamente gioco, occasioni e parziale. Se in porta troviamo Pancotto con a supporto sulla linea difensiva Serpieri, Fatarella, Funari e Converso, l’undici iniziale, oltre che sulla linea mediana il duo Bevilacqua e Tollardo con Liberati a supporto, vede anche sul fronte d’attacco le due ex bocche da fuoco della Corneto Pastorelli e Catracchia che con Ruggiero, libero di inventare, ne creano di grattacapi all’ex compagno di squadra Iacomini. La Vecchia vede mettere sul tabellino le marcature di Pastorelli e Catracchia, il primo dopo venticinque minuti con un tiro a giro e l’altro, allo scadere, nato da un’azione in tandem tra i due. Vantaggio all’inglese meritato, che di fatto manda le squadre a riposo col doppio vantaggio civitavecchiese. Nella ripresa cambia poco sulla gestione della gara, solo il risultato lievita ancora. La Vecchia domina e cala il tris intorno alla mezz’ora, in gol ancora con Catracchia. C’è il tempo per vedere una traversa colpita ancora dai neroazzurri, poi, sul tre a zero, si conclude anche la terza amichevole. Oggi il Canale Monterano a partire dalle ore 18,30, sempre al Tamagnini.