Calcio, il Civitavecchia esulta: la scuola calcio diventa Élite

L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è Scuola Calcio Élite, questo ha diramato la Figc in un comunicato. Un riconoscimento importante, di prestigio diremmo, in un percorso societario e sportivo che ha sempre tenuto conto del motore portante dei bambini, con l’handicap della Pandemia mondiale dovuta al Covid19 che non ha frenato la voglia, gli intenti, della società stessa nel mondo calcistico legato ai più piccoli.

“Il Civitavecchia Calcio 1920 – commentano dalla società nerazzurra – è l’unica società della città, diremmo del comprensorio stesso, che ha ottenuto questo marchio Doc con perseveranza e un modus operanti certificato dalla Figc stessa. Tutto ciò col compito primario della crescita, non solo sportiva, dei nostri bambini. Un ringraziamento forte, unico, va a tutte le figure societarie che con il loro lavoro hanno permesso tutto questo. Non è un punto di arrivo, ora bisognerà lavorare per mantenerla tale onorificenza.

Di seguito le società a cui è stato concessa:

Frosinone

1. SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL

Latina

2. ASD ATLETICO LATINA

3. ASD FONDI CALCIO

Roma

4. ASD ALBANO CALCIO A 5 C5*

5. ASD ATLETICO LODIGIANI

6. BOREALE DONORIONE ASD

7. APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

8. ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

9. COOP. VIS AURELIA SRL

10. CSS TIVOLI SSD

11. CSV BREDA SSD

12. SSD POL. DE ROSSI

13. ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY

14. AC FONTE MERAVIGLIOSA

15. SSD FUTBOLCLUB

16. ASD GIARDINETTI 1957

17. AS GRIFONE GIALLOVERDE

18. ASD INDOMITA POMEZIA

19. SSD JEM’S SOCCER ACADEMY

20. SS LAZIO SPA

21. USD LEPANTO REAL MARINO

22. ASD LUPA FRASCATI*

23. PD MONTESPACCATO SRL

24. ASD PRO CALCIO CECCHINA

25. AS ROMA SPA

26. SSD ROMA CALCIO FEMMINILE

27. ASD ROMA VIII

28. SS ROMULEA

29. APD SAN PAOLO OSTIENSE

30. ASD SGS SPES ARTIGLIO

31. ASD SPQV VELLETRI CALCIO

32. ASD SVS ROMA*

33. ASD TIVOLI CALCIO 1919

34. SSD TOTTI SOCCER SCHOOL

35. ASD TRASTEVERE

Viterbo

36. ASD POL. FAUL CIMINI SRL

37. SSD MONTEROSI FC ARL

38. REAL FABRICA DI ROMA C5