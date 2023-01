Calcio, il Civitavecchia esonera Bifini

Era nell’aria e adesso è ufficiale. Alessio Bifini non è più l’allenatore del Civitavecchia.

“L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 – si legge nella nota della società – comunica che dalla data odierna Alessio Bifini non è più l’allenatore della prima squadra di Eccellenza. La società ringrazia per la professionalità dimostrata in tutto questo tempo, così come per la dedizione al lavoro e il costante accrescimento calcistico del gruppo stesso. A lui va l’augurio piu sincero per un proseguo di carriera florido e colmo di successi”.

A succedergli sarà con ogni probabilità Paolo Caputo che domani dovrebbe dirigere il primo allenamento.