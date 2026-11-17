E’ già tempo di tornare in campo per il Civitavecchia, a pochi giorni dal successo in rimonta sul Real Monterotondo. I nerazzurri domani alle 14.30 attendono al Tamagnini la visita della Roma City nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Una competizione che magari ad inizio stagione non rientrava tra le priorità delle due squadre ma che arrivati a questo punto, con sole cinque partite da disputare per cercare di alzare il trofeo, diventa sicuramente importante. Si affronteranno le due terze in classifica dei rispettivi gironi: nel raggruppamento A Funari e compagni hanno 22 punti e vengono appunto da un successo che ha spezzato il momento negativo che durava da quasi un mese mentre nel B i romani sono a quota 21 e non perdono da quattro turni. In Coppa il Civitavecchia ha eliminato Sorianese e Real San Basilio mentre la Roma City si è imposta su Salaria e Montespaccato. La gara di ritorno si giocherà a campi invertiti il 2 dicembre.