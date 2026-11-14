Riprendere la corsa prima che sia troppo tardi. Arriva un’altra sfida molto delicata per il Civitavecchia che domani alle 14.30 sarà di scena al Tamagnini contro il Real Monterotondo. I nerazzurri non vincono da quasi un mese, precisamente dalla gara interna contro il Grifone Gialloverde dello scorso 18 ottobre e quindi tornare al successo è praticamente obbligatorio per Funari e compagni già lontani dalla vetta undici punti e fermi al terzo posto a quota 19. Contro ci sarà il Real Monterotondo che si trova nella parte bassa della classifica con 11 punti ma è una squadra per nulla semplice da affrontare che sta affrontando le stesse difficoltà del Civitavecchia nelle ultime partite e anche lei non vince dal 18 ottobre. Per quanto riguarda la formazione la buona notizia è il ritorno di Crocchianti, titolare nella trasferta persa con la Boreale.