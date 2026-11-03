E’ di nuovo tempo di tornare in campo per il Civitavecchia che si rituffa sulla Coppa Italia per dimenticare il breve periodo non proprio positivo vissuto in campionato nelle ultime due gare. I nerazzurri domani alle 15 faranno visita al Real San Basilio nel ritorno degli ottavi di finale e ripartiranno dal buon risultato di 2-0 della gara d’andata. Si giocherà al Francesca Gianni di Roma, impianto che non evoca buoni ricordi al Civitavecchia mentre sensazioni opposte le vivrà il tecnico Colantoni visto che due anni fa proprio lì si giocò lo spareggio playoff vinto 2-1 dalla W3 Maccarese contro i nerazzurri, e la squadra civitavecchiese sa che nonostante il vantaggio la gara è tutta da giocare e non sarà una passeggiata. In casa Civitavecchia sarà assente Funari, espulso all’andata, oltre agli infortunati Tamburlani e Damiani.