Calcio, il Civitavecchia blinda la porta con Francabandiera

Secondo colpo del Civitavecchia. Il club nerazzurro annuncia di aver acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive di Tomascy Francabandiera. Arrivo fondamentale per la società di L.go Martiri di Via Fani. Il classe ’98 Tomascy è il primo dei due tasselli per ricostituire quella barriera a difesa dei pali, necessaria dopo le partenze annunciate nei giorni scorsi. Il giovane portiere è la scelta di spessore per gettare le basi di una squadra, altre novità nei prossimi giorni, per cui si sta lavorando sperando di volare presto in altri lidi. Dal canto suo Francabandiera ha un curriculum sportivo di tutto rispetto, cresciuto nelle giovanili del Ladispoli e della Vigor Perconti ha militato nell’ultima stagione al Tivoli, mentre precedentemente in ordine cronologico ha difeso i pali dell’Unipomezia, stagione 19/20, Levico Terme, Avezzano, Flaminia e Monterosi nella stagione 17/18.

“La chiamata del Civitavecchia calcio 1920 è stata un onore – dichiara Tomascy Francabandiera – un piacere averla ricevuta da parte di DS e della società. Ricevere una chiamata in piazze del genere è sempre gratificante. Ci abbiamo messo veramente poco a trovare l’accordo, la volontà di chiudere era da parte di entrambi. Io sono qui non per recitare un ruolo da comparsa, ma per vivere insieme ai compagni qualcosa di unico, cercando di riportare il Civitavecchia, già da quest’anno, dove merita di essere. Se lo merita la piazza, i tifosi e c’è la metterò tutta già dal giorno del ritiro per raggiungere usato obiettivo. Spero solo che già dall’inizio ci sia la possibilità di giocare con i tifosi sugli spalti, loro sono la parte importante di queste piazze. Spero di regalare loro domenica dopo domenica qualcosa di unico, e l’unica certezza che posso dargli già da ora è che darò tutto per questa maglia.”