Arriva il primo acquisto ufficiale del Civitavecchia dopo i tanti rinnovi. L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Ladispoli Calcio, acquisendo così le prestazione sportive per la stagione 2020/2021 di Matteo Tollardo. Il giocatore, classe 1997, nello scacchiere tattico occupa la posizione di centrocampista. Matteo è un altro valido giocatore messo a disposizione di Mister Caputo nella zona nevralgica del campo. “A Matteo – commentano dal Civitavecchia – va il più caloroso dei benvenuti e una permanenza coi colori nerazzurri prolifica e ricca di soddisfazione”.

Il mercato nerazzurro però non si ferma qui: vicino all’accordo c’è infatti un altro ex Ladispoli. Stiamo parlando del portiere classe ’94 Filippo Travaglini. Un estremo difensore di grande affidabilità da affiancare al classe 2000 Leonardo Pancotto. Si allontana invece il centravanti Alessio Teti che sembra vicino alla conferma al Città di Cerveteri. Per il ruolo di punta il Civitavecchia starebbe guardando in casa Corneto Tarquinia da dove potrebbe arrivare uno tra Omar Pastorelli e Mauro Catracchia. Insomma nonostante un periodo difficile per l’emergenza coronavirus il Civitavecchia sta rinforzando decisamente la squadra che potrebbe puntare a vincere l’Eccellenza o anche provare a salvarsi in serie D.