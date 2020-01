Calcio, il Città di Cerveteri vince il derby e rimane primo

In Promozione la copertina di giornata se la prende ancora una volta il Città di Cerveteri. Impegnata nel derby dello Scoponi contro il Tolfa la squadra di Fracassa ha vinto 4-3 al termine di un match dalle mille emozioni e rimane al primo posto in classifica. Match pirotecnico con i padroni di casa che vanno avanti nel primo tempo con Urbani ma vengono rimontati da Trebisondi e Belloni. Nella ripresa Teti sigla il 3-1 ma prima Trincia e poi Filippi ritrovano il pari. In pieno recupero però Vignaroli fa esplodere la gioia degli ospiti per l’incredibile 4-3 finale. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Csl Soccer che al Gagliardini batte 4-2 il Montalto. Spirito, Di Gennaro, De Carli e Siani rispondono alla doppietta di Serafini e regalano 3 punti d’oro al team di Sperduti. Non riesce l’impresa invece al Santa Marinella, battuto 1-0 sul campo della Vigor Acquapendente. In classifica il Città di Cerveteri rimane primo, al terzo posto troviamo ancora il Tolfa, il Santa Marinella scivola in piena zona playout mentre la Csl Soccer è sempre penultima ma a -4 dai playout.

Sponsorizzato da