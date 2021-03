Calcio, il Città di Cerveteri piazza altri 3 colpi

L’Asd Città di Cerveteri piazza altri tre colpi importanti in vista del campionato di Eccellenza che avrà inizio tra due settimane. Approdano ufficialmente in verdeazzurro l’ex Grosseto in B Daniele Federici, l’estroverso talento capitolino Luca Di Giovanni e la freccia di “casa” (si tratta di un dolce ritorno nel club etrusco) Daniel Paraschiv. Un difensore con attitudini da centrocampista e due esterni d’attacco dunque, per il noto tecnico Alberto Mariani che, in occasione della seduta di allenamento odierna, svoltasi nel primo pomeriggio allo stadio Enrico Galli ha raccolto la squadra responsabilizzandola di nuovo, con professionalità poiché alla ripresa delle danze ormai, manca davvero poco. Il direttore sportivo di origini romane Sandro Fabietti ha parlato così dei nuovi innesti.

“Abbiamo aggiunto esperienza, professionalità, tecnica, velocità e senso di appartenenza col tesseramento di Daniele, Luca e Daniel. Col mister e coi suoi collaboratori stiamo lavorando per far crescere in maniera esponenziale il livello complessivo del gruppo squadra che ad oggi è buono ma può ulteriormente migliorare”.