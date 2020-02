Calcio, il Città di Cerveteri ospita l’insidioso Fregene Maccarese

Due gare in mattinata e due di pomeriggio. Questo il quadro della quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione, in programma domani. Big match a Cerveteri dove i padroni di casa primi in classifica e reduci da 14 risultati utili consecutivi ospitano (ore 11) al Galli il Fregene Maccarese, squadra in grande salute con 12 partite senza sconfitte. Sempre alle ore 11 trasferta complicata per un Tolfa ancora a caccia del primo successo nel 2020. I collinari faranno visita al Grifone Gialloverde, altra formazione che nel girone di ritorno non sta replicando quanto fatto all’andata. Giocherà fuori casa anche la Csl Soccer che alle 15 saranno di scena a Roma contro l’Almas. I civitavecchiesi vogliono punti importanti per i playout contro una squadra che si trova a metà classifica. Al Tamagnini invece il Santa Marinella (ore 15) ospita la Pescia Romana. Gara non semplice per l’undici di Morelli che però è in salute e vuole rimanere fuori dalla zona playout.

