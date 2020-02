Calcio, il Città di Cerveteri non si sblocca

Va in archivio la sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione. Ci si attendeva il ritorno alla vittoria del Città di Cerveteri ma così non è stato. Al Galli è arrivato solo uno 0-0 contro il Bomarzo a conferma che la squadra di Fracassa sta vivendo un periodo non semplice. Le buone notizie sono però arrivate dal Monte Mario che ha fermato sul pari il Fiumicino e così le distanze dalla capolista rimangono invariate, sempre un punto. Detto del Tolfa che sabato ha espugnato il campo del Ronciglione ed è adesso terzo a-4 dal primo posto, è sceso in campo domenica anche il Santa Marinella. Al Tamagnini la squadra di Franci ha impattato sull’1-1 contro il Fregene Maccarese, con rete per i padroni di casa di Chesne. I santamarinellesi tornano momentaneamente in zona playout superati dal Montalto. Ko esterno infine per la Csl Soccer sul campo del Grifone Gialloverde. Finisce 4-2 con reti ospiti di De Carli e Delogu e con i civitavecchiesi che restano penultimi, adesso a -3 dal Monte Mario.