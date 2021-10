Calcio, il Cerveteri vuole sbloccarsi. Civitavecchia e Ladispoli a caccia di conferme

Tornano domani in campo le formazioni locali impegnate nella quinta giornata di Eccellenza. L’unica a giocare in casa sarà il Città di Cerveteri che alle 11 riceve la Boreale Don orione al Galli. Un match in cui per i padroni di casa non ci sono grandi alternative alla vittoria. La squadra di Ferretti infatti è reduce da 4 sconfitte di fila e ha zero punti in classifica contro i 6 degli avversari di domani e vuole sbloccarsi a tutti i costi. Il ritorno di Morbidelli è la buona notizia di giornata per i cerveterani. Sempre alle 11 si giocherà il big match della quinta d’andata con il Ladispoli che di punti ne ha 9 che farà visita alla W3 Maccarese che finora ha vinto tutte le gare disputate. Una gara molto complicata per i rossoblù che però hanno le armi per far male alla capolista. Trasferta che ricorda il recente passato invece per il Civitavecchia. I nerazzurri saranno di scena alle 15.30 alla Cavaccia di Allumiere, dove giocarono due stagioni fa, per affrontare il Parioli. Ruggiero e compagni, che hanno 6 punti contro i 9 dei romani, vengono da due vittorie consecutive tra cui quella prestigiosa in Coppa contro la W3. Obiettivo sarà vincere ancora per portarsi a ridosso delle prime in classifica.