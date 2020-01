Calcio, il Cerveteri vuole il titolo di campione d’inverno

Una vittoria per concludere il girone d’andata in testa alla classifica del campionato di Promozione. Il Città di Cerveteri fa visita domani al Ronciglione, ore 11, a caccia di un successo per festeggiare il titolo di campione d’inverno. Non sarà semplice perchè i padroni di casa hanno fame e voglia di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione negativa. Fracassa ha però tutti gli effettivi a disposizione e vuole l’ennesima vittoria esterna. Da seguire con grande attenzione la gara dello Scoponi, ore 14.30, tra Tolfa e Canale Monterano, le due sorprese della stagione. I collinari sono terzi con 5 punti di vantaggio sui rivali di domani e vogliono un altro successo per aumentare ancora le possibilità di playoff. Match interno da vincere per la Csl Soccer che alle 11 ospita al Gagliardini il Monte Mario. L’occasione per l’undici di Sperduti è ghiotta per vincere e portarsi ad un solo punto dagli ospiti. Complicata infine la trasferta che attende il Santa Marinella di scena, ore 11, in casa del Grifone Gialloverde. La squadra di Morelli è in piena zona playout mentre i finanzieri sono sesti.

